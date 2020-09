VIDEO. Serpiente venenosa muerde a porrista cuando practicaba acrobacia

Estados Unidos.- Una porrista fue mordida en el pie por una serpiente venenosa, cuando practicaba una acrobacia.

Los hechos se registraron en Texas, Estados Unidos, cuando una adolescente identificada como Paris Montgomery, estaba en su patio trasero practicando sus rutinas de porristas.

Según información del medio local Fox News, Paris pensó que había pisado un palo después de bajarse de su trampolín, sin embargo, se trataba de una serpiente venenosa, que al sentir el pisoteo, mordió en el pie derecho de la joven.

La adolescente fue a ver a su madre cuando su pie comenzó a hincharse, Tracy Montgomery dijo que pensó que su hija había sido picada por una abeja.

Cuando vino a verme, me dijo: 'Mamá, creo que había algo en mi zapato o me pincharon con un palo', por lo que no pensé que fuera tan urgente hasta que comenzó a hincharse… Entonces pensé que tal vez una abeja le había picado, así que fui y tomé un poco de bicarbonato de sodio y me lo puse. Y siguió empeorando, luego me pregunté si tal vez era una araña venenosa, porque pensé que era algo en su zapato, porque todo lo que recordaba era quitarse el zapato y le dolía”, comentó.