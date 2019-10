España.- Rebeca una joven que sufrió escalofriantes momentos cuando su novio de 30 años de edad, la golpeó tanto que tuvo que salir por una ventana de su departamento por miedo a perder su vida.

Si no salto por la ventana me mata”, declaró Rebeca.

La joven mostró en una entrevista al medio informativo TeleCinco, las heridas que le dejaron los golpes que le propinó su novio.

Un ojo completamente cerrado, hinchado y morado, marcas en su cuello por intento de asfixia, la oreja completamente negra. Su novio presenta antecedentes delictivos, la haber sido arrestado bajo el delito de violencia de género.

Me cogió del brazo y me tiró de cabeza contra la pared, contra la ventana, contra el sofá. No paraba un segundo de golpearme, puñetazos, patadas. Yo pensaba que no salía viva, le pedía que parara y nada”, declaró Rebeca.

Me protegía con la almohada, pero me la quitaba y me decía que esta vez no me iba a librar”, agregó la joven.