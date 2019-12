VIDEO. Supuesta aparición de ‘La Llorona’ causa terror en Colombia

Córdoba, Colombia.- Un terrorífico video difundido en las redes sociales desató el terror en Internet, por la presunta aparición de ‘La Llorona’ en una pequeña zona rural en Colombia.

En el escalofriante material visual se alcanza a ver una figura que parece humana sobre un árbol emitir lamentos y se escucha a un grupo de perros ladrar con fuerza y aullar.

El video grabado en la localidad de Córdoba en la zona rural de Moñitos, ha dividido las opiniones de los usuarios.

Algunos aseguran que sí se trata de ‘La Llorona’, mientras otros dicen que se trata de un montaje.

Yo he escuchado relatos de personas que realmente vieron y oyeron lamentos de la llorona, a mi no me consta y espero nunca oír nada de eso, pero si existe, tal vez nunca la graben, dicen que te paraliza”, escribió una internauta.