VIDEO. “Te mato, pedazo de maricón” dice homofóbico a jóvenes

España.- El Colectivo Defensa LGBT+ quienes denunciaron mediante su cuenta de Twitter una agresión homófoba realizada por un hombre al interior de un autobús de transporte público. El hombre pasó de las agresiones verbales a las amenazas físicas.

Todo ocurrió el pasado 28 de julio al interior de un transporte en la Gran Canaria, luego de que una pareja gay intentó defender a una mujer que recibió un comentario machista de uno de los pasajeros.

Las agresiones fueron registradas en video y es al inicio de la grabación cuando el hombre dice:

"No te confundas, pedazo de maricón. No te confundas que te pego un tojo y entonces si que voy a la cárcel. ¿Me estás escuchando?". Tras insistir al pasajero que no le volviese a decir que llamaba a la Guardia Civil, "porque te mato. Te lo juro....".