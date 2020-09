VIDEO. Tres orcas atacan durante 45 minutos un yate con personas a bordo

España.- Un grupo de turistas lograron captar el momento en que tres orcas atacan durante 45 minutos su yate y le arrancan un trozo del timón.

Los hechos se registraron en el cabo Finisterre en España, cuando un grupo de turistas recorrían el lugar en un yate de 15 metros.

Después de varios minutos, Graeme Walker se llevó la sorpresa de su vida al ver a tres orcas persiguiendo su yate e intentando atacar.

Mientras me arrancaban la rueda de las manos, una de las orcas salió a la superficie para tomar aire… Éramos conscientes del hecho de que había dos ballenas y luego se unió una tercera, y era enorme. La cabeza de la tercera era enorme. Estaban probando el timón de verdad. No podías sostener el volante; te habrías roto el brazo porque la rueda giraba de una cerradura a la otra”, expresó el hombre a The Guardian.