VIDEO. Viejita se defiende de ladrona y evita ser robada

Inglaterra.- A nada estuvo de ser víctima de la delincuencia, pero una viejita supo defenderse y evitó un robo cuando se encontraba al lado de una ladrona que la trató de intimidar cuando sacaba dinero de un cajero automático.

Se trata de Doreen Jones, de 81 años, quién notó algo sospechoso cuando la desconocida se aproximó hacia ella, por lo que le pidió que se alejara. Sin embargo, la delincuente apartó a la anciana a la fuerza y se ubicó frente al cajero. En ese momento, Jones le jaló el cabello y comenzó a forcejear con ella para que no se llevara sus pertenencias.

No, no tendrás mi dinero, he trabajado duro para eso'", señaló la octogenaria en el programa Crimewatch Roadshow de la BBC. Además, la anciana comentó que cuando logró retomar el control de su dinero y tarjeta, la asaltante comenzó a gritar.