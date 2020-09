VIDEO. Vigilante habla con 'fantasma', asegura que habló con su compañero muerto

Colombia.- Un vigilante es captado en video hablando con un 'fantasma', aseguró que habló con su compañero que ya había fallecido días antes.

Los hechos se registraron en un centro comercial de Bucaramanga, en Colombia, cuando un vigilante llamado Freddy Matute, fue captado sosteniendo una amena plática, supuestamente con su compañero llamado Joaquín, a quien le decían ‘Chavo’.

Según información del medio local Noticias Canal 1, cuando Freddy sostuvo la plática con Joaquín, él no sabía que su compañero ya había muerto.

Yo estoy sentado hablando con mis compañeros, pasando revista por el celular, cuando mi amigo llega y me saluda de puño e incluso me pregunta por un amigo que tenemos en común en el tercer piso, es más me pidió que lo saludara’’, comentó Freddy.