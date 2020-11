VIDEO. Virgen de Guadalupe "pide" quedarse en casa el 12 de diciembre

Ciudad de México.- El Arzobispado de México compartió un video con una simulación de la Virgen de Guadalupe quien pidió a los fieles que no salgan de sus casas.

El pasado 23 de noviembre, el gobierno de la Ciudad de México informó que la Basílica de Guadalupe permanecerá cerrada del 10 al 13 de diciembre con el fin de evitar aglomeraciones y contagios de Covid-19.

Sin embargo, se teme que algunos fieles acudan precisamente el próximo 12 de diciembre, pues se acostumbra la visita a las iglesias para rendir tributo a esta figura católica.

Es por eso, que mediante redes sociales, una simulación de la Virgen de Guadalupe envió un mensaje a todos los feligreses que hagan el festejo de forma virtual.

El padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México, escribió compartió el mensaje en su cuenta de Facebook titulándolo “Seguramente ella nos diría esto”.

La Virgen de Guadalupe como una madre nos diría, a mí me gusta proteger a mis hijos y si tienen tantos días para festejarme durante el año por qué no los espaciamos en sus visitas y estos días tratamos de que no haya ningún contagio”, escribió el padre.