VIDEO. muere mujer en un ataque y joven acusa a soldado

Guatemala.- Durante el jueves, se hizo pública una denuncia por la muerte de Juliana Giraldo Díaz, quien recorría las carreteras de Cauca junto con otras tres personas.

Alrededor de las 9:00 horas, la mujer recibió un disparo en la cabeza por parte de uno de los soldados; el hecho quedó registrado en un video de uno de los acompañantes.

En el video se puede escuchar a un hombre preguntando por qué le dispararon si no estaban armados ni pusieron resistencia.

Estamos desarmados. Le dispararon en la cabeza. No tenemos armas, no tenemos drogas, nada, este man me la mató, ayúdenme, mataron a Juliana, él le pegó un tiro en la cabeza".