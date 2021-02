Vacuna COVID: investigan caso de abuelita que falleció tras recibirla

Estados Unidos.- Una mujer de 78 años de edad, falleció después de recibir la vacuna contra Covid-19 fabricada por Pfizer.

Los hechos se registraron en la Universidad Pública de Cal Poly Pomona, en California, Estados Unidos.

La mujer iba acompañada de su esposo de 57 años quien también recibió la vacuna y no presentó ningún malestar después.

Según lo detallado por Michael Morris, director médico del Programa de Vacunación Covid-19, al medio local CBS News, la mujer se había quejado de un malestar mientras se encontraba en los 15 minutos de observación tras recibir la inyección.

Mientras estaba sentada en el área de observación después de la inyección, la paciente se quejó de sentirse incómoda… Los paramédicos en la escena comenzaron la reanimación cardiopulmonar casi de inmediato y continuaron, pero finalmente no pudieron reanimarla. No se ha determinado la causa de su muerte; sin embargo, no hubo signos ni síntomas de una reacción alérgica o anafiláctica grave”, comentó Morris.