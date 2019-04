Venden celulares apócrifos para engañar a ladrones

Puebla.- En el Estado de Puebla se venden celulares apócrifos para engañar a los ladrones, ya que actualmente Puebla ocupa el tercer lugar en robo a transporte público.

De acuerdo con información al portal de noticias Noticieros Televisa, 8 de cada 10 asaltos en la capital de Puebla, ocurren de manera violenta y los objetos más robados son los celulares, según las cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en 2018.

Los asaltos han servido como inspiración para crear un nuevo negocio en Puebla, la venta de celulares "fake" o falsos.

En las calles del Centro Histórico de Puebla, en medio de los puestos de celulares robados, accesorios para teléfonos y todo tipo de artículos chinos, venden cierto tipo de teléfonos, son las carcasas de los celulares originales cuyas piezas interiores fueron utilizadas como refacciones para reparara teléfonos.

Estamos muy mal porque todos los días se oyen asaltos, carteristas, por ejemplo, me acabo de bajar de un camión que la verdad mejor me baje porque vi como estaban entre tres personas robándole, entonces mejor me acabe de bajar. Ocurren en bola, cuatro, cinco, como siempre y armados, contra eso no se puede. Se para uno y lo amagan con la pistola y pues ¿qué hace uno?, hay retener y todo de la Policía, bajan al pasaje y lo checan.", contó Sergio, otro usuario de transporte.