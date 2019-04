Vestido de conejo defiende a mujer agredida por un hombre

Orlando.- Antoine McDonald, un promotor vestido de conejo de pascua, en el centro de Orlando, inició una pelea, al defender a una mujer que había sido agredida por un hombre afuera de un bar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:30 de la noche, el domingo pasado, afuera del Underground Public House en South Orange Avenue.

De acuerdo con el portal de Fox29, el conejo de Pascua tiene antecedentes penales y es buscado por la policía.

El joven con el usuario 'workfth', publicó el video en Instagram con el título: "Feliz Pascua, solo en Orlando", lo que llamó la atención de medios y autoridades.

Un policía de Orlando intervino para terminar con la pelea.

EASTER BUNNY BEATDOWN: A person dressed as the Easter bunny was caught on camera hopping into a fight on Easter Sunday in Downtown Orlando. ��



STORY: https://t.co/b1WYqsi79u pic.twitter.com/P9nsLoOAXK