Viaja con su perro y al bajar de avión se lo entregan muerto (FOTO)

Colombia.- Homero, un perro de raza American Bully, murió en un avión cuando él y su dueña, María Fernanda Echeverry, viajaban de Puerto Asis a ciudad de Cali, Colombia, en la aerolínea EasyFly el pasado 13 de enero.

Según relata la mujer en Instagram, cuando llegó al aeropuerto le impidieron llevar a su perro en el área de pasajeros por políticas de la aerolínea.

Como solución, le dijeron que podía llevar a su mascota en un guacal en la bodega del avión, a lo que ella no tuvo de otra más que aceptar o perdería su vuelo. Pero cuando llegaron a su destino, ciudad de Cali, se encontró con la trágica noticia de que su perro había muerto.

Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar", relató la joven en su cuenta de Instagram.