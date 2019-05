Viajó a Punta Cana y fue brutalmente agredida por empleado de hotel

República Dominicana.- Una mujer decidió tomarse unas vacaciones y viajar a Punta Caná, pero no imaginó que sus vacaciones terminarían siendo trágicas, ya que fue brualmente agredida por un empleado de el hotel en donde se hospedada

La mujer identificada como Tammy Lawrence-Daley originaria de Delaware, Estados Unidos viajó junto con su esposo y sus mejores amigos a Punta Caná y después de un largo día, decidieron irse a su habitación del hotel All Inclusive.

Fuimos a un resort con todo incluido, el Majestic Elegance. La primera noche, después de haberlo recorrido, nos acostamos relativamente temprano (10:00 horas), porque, seamos sinceros … ¡fue un día largo y ya no somos tan jóvenes!.", explicó Tammy.

El hotel Majestic Elegance no se ha hecho responsable de lo suciedido.

Al día siguiente, tanto la pareja como amigos se reunirían para ver un espectáculo de teatro, pero Tammy se separó un momento de su esposo para ir por algo de comer, y fue ahí donde la desgracia comemenzó para Tammy.

El martes trajo sol y playa. Esa noche nos encontramos con nuestros amigos para ver un espectáculo de teatro. [...] Tenía hambre, pero me informaron que ya no estaban sirviendo comida. Le dije a mi esposo que iría corriendo al salón de nuestro edificio para tomar algo y que volvería en 5 minutos.

Sin embargo, no fui al salón de nuestro edificio y opté por ir al que se encontraba en el siguiente, que estaba en la playa. Pensé que podía obtener algunas fotos de la luna en el agua, pero nunca llegué."

Según lo que recuerda Tammy, no había nadie más en el pasillo, solo ella, pero derrepente comenzó a escuchar pasos en dirección hacia ella, antes de poder reaccionar, alguien la agarró del cuello inmovilizándola para empujarla al interior de una sala de mantenimiento que se encontraba en el lugar.

Fui estrangulada varias veces hasta la inconsciencia. Mi cuerpo sin vida fue arrastrado por las escaleras de concreto a un área subterránea de aguas residuales. Me patearon en la cabeza, me golpearon con un palo y luego me estrangularon de nuevo; en ese momento, él desechó mi cuerpo en un área a la que me refiero como el "agujero"."

Estuve inconsciente varias veces durante este ataque salvaje, así que no tengo idea de qué más se me hizo durante ese tiempo. De alguna manera sobreviví. Una vez más, no voy a entrar en todo el infierno por el que pasé por estar básicamente "enterrada" en ese lugar durante tantas horas.", contó.

Después de haber sufrido el ataque, Tammy pasó varios días internada en una clínica en donde tuvo que ser sometida a varias cirugías para poder atender sus lesiones; después de un tiempo fue dada de alta y se encuentra aún en proceso de recuperación en su casa.

Todavía estoy lidiando con varios problemas, incluido el daño a los nervios, así como todos los gastos médicos desde que estoy en casa. Majestic Elegance no se responsabiliza por lo ocurrido, ya que no pude identificar al atacante", agregó.

El hotel no se ha responsabilizado ni le ha dado alguna respuesta a Tammy, pues cómo no se conoce la identidad del atacante, no pueden cubrir los gastos o acercarse con Tammy para lograr algún acuerdo.

Este hombre pensó que me había matado, pero fracasó. Él todavía está ahí fuera. Es un depredador, esperando a su próxima víctima. Quizá la siguiente mujer no sea tan afortunada", escribió Tammy, que finalizó el texto con un consejo para otras mujeres: "Por favor, por favor no camines sola. Estos ataques ocurren con mucha frecuencia y los delincuentes NO están siendo procesados a pesar de que se encuentran pruebas."

Las víctimas no reciben compensación médica, ni de dolor ni sufrimiento, y los centros turísticos no son responsables. Majestic Elegance no ofreció reembolsarnos nuestras vacaciones, y mucho menos mis gastos médicos actuales. Los litigios no fueron a ninguna parte. Las historias están siendo aplastadas. Cuando se encuentren en lugares desconocidos, o incluso en lugares conocidos, recuerden… sean inteligentes, manténganse seguros.", dijo Tammy.

Tammy compartió su historia a través de su cuenta de Facebook y se ha hecho viral, pues la publicación ha sido compartida más de 139 mil veces, ha recibido más de 400 comentarios demostrándole apoyo y más de 130 mil reacciones.