VIDEO. Madre tarda 20 horas en desenredar 150 juguetes del cabello de su hija

Estados Unidos.- Una madre se volvió viral en redes sociales después de compartir su experiencia para quitar 150 juguetes enredados en el cabello de su hija.

La madre identificada como Lisa Hoelzle, detalló en su cuenta de Facebook, que tardó 20 horas para desenredarle los juguetes a su hija Abigail, de 7 años, usando acondicionador y aceite vegetal para aflojar los juguetes.

Por un pequeño descuido de 10 minutos, Lisa recibió un aviso de su hijo Noah, quien le gritó que su hermana estaba enredada, sin estar preparada para lo que iba a ver, la mujer se llevó tremenda sorpresa al hallar a su hija con el cabello enmarañado, y con cualquier movimiento, este se le enredaba más.

Después de minutos en decidir si cortarle el cabello o destinar varias horas para retirarle los juguetes, la mujer puso manos a la obra y pasadas las tres horas, solo pudo extraer 15, por lo que cansada, tuvo que pedirle a su esposo que buscara un tutorial para lograr desenredar en pocas horas el resto.

El viernes a las 4 p.m. hasta el sábado a las 10 p.m. fue mi peor momento… Antes de que te dieras cuenta, era la una de la mañana y Abigail no podía mantener los ojos abiertos. Dormí con su cabeza sobre mí para que no se enredaran más. No es que realmente pudiera dormir”, comentó la mujer adolorida de las manos.