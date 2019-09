Video. Joven le desfigura la cara a taxista adulto mayor a golpes

Argentina.- Una pelea entre un taxista de aparentemente edad avanzada y un joven, en Argentina, causó opiniones divididas en redes sociales, ya que los ruleteros no cuentan con buena fama por ser malos conductores e incluso algunos agresivos.

En un video que está circulando en redes sociales, se puede ver cómo un joven tiene en el suelo a un adulto mayor, quien es taxista, esto en plena calle, incluso causando un pequeño congestionamiento vial.

Un señor, conductor que manejaba en la misma dirección hacía donde iban los conductores que se enfrascaron en la pelea, fue quien detuvo al joven de seguir golpeando al señor y le pidió que por favor se fuera del lugar.

No sin antes, captar las placas de su auto (KDO 843), inmediatamente el joven se retira de la zona, mientras el señor se levanta, cierra una navaja que después avienta al interior de su auto y se mete al mismo con la cara llena de sangre.

Uno de los testigos, le pregunta sobre lo sucedido, a lo que el taxista le trata de explicar el suceso.

El boludo me venía deteniendo y que le digo, déjame pasar y no me dejaba pasar”, declaró el señor taxista.