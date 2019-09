Video. Joven que llora porque RBD no está en Spotify se hace viral

CDMX.- El amor por los grupos musicales se puede manifestar de distintas maneras, asistiendo a sus conciertos, a firmas de autógrafos, incluso esperarlos afuera de los hoteles donde se hospedan sus ídolos.

Sin embargo, recientemente en el programa “Qué Importa”, conducido por Verónica Toussaint y Eduardo Videgaray dieron a conocer un video en el cual se muestra a un joven llorando.

La causa, aunque por muy rara que parezca para algunos, quizás para otros tendrá sentido. Sus lágrimas fueron porque la plataforma de música, Spotify, retiró las canciones de su grupo de pop favorito RBD.

RBD no está en Spotify y yo no entiendo por qué, no mam#$, no tiene sentido, eran tan ching$%#&, yo no sé ¿por qué no están?”, comenta en un video el joven fanático del grupo formado en el 2004.