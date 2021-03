Ciudad de México.- Un hombre apodado como “Vin Diesel”, debido a su parecido con el actor estadounidense Mark Sinclair Vincent, fue detenido y es acusado de múltiples delitos, según informa la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FCJCDMX).

En un comunicado se señala que agentes de la Policía de Investigación (PDI) detuvieron a Juan "N" en la alcaldía de Xochimilco por su posible participación en los delitos de robo y homicidio calificado, ocurridos entre marzo y agosto de 2019.

El hombre es apodado como “Vin Diesel”, debido a su parecido con el actor estadounidense Mark Sinclair Vincent. Foto: Especial

El hombe fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Sur donde se puso a disposición de un juez para seguir su proceso judicial.

Juan "N" era prófugo de la justicia y se le conoce como “Vin Diesel” ya que tiene un supuesto parecido con el protagonista de la saga "Rápidos y Furiosos (The Fast and the Furious)". Tanto que hasta se tatuó una Triple X en la parte trasera del cuello como el personaje de ficción, Xander Cage.

El detenido se tatuó una Triple X en la parte trasera del cuello como el personaje de ficción, Xander Cage. Foto: Especial

¿Quién es Vin Diesel?

Mark Sinclair Vincent, o Vin Diesel, es un actor, productor y director de cine de Estados Unidos, de 53 años de edad, nacido en California en 1967.

Su salto a la fama fue por protagonizar a Dominic Toretto en la saga "Rápidos y Furiosos (The Fast and the Furious)".

Otros de sus trabajos cinematográficos son Return of Xander Cage (2002 y 2017); A Man Apart (2003); The Pacifier (2005); el 1492 (2006); Find me Guilty (2006); y El último cazador de brujas (2015).

Dominic Toretto en la saga "Rápidos y Furiosos. Foto: Instagram

AGM.