'Violación es una fusión de amor', dice psicóloga y la 'linchan' en redes

México.- En medio de protestas por delitos contra las mujeres y la convocatoria al paro nacional de mujeres, una psicóloga causó una fuerte polémica por sus declaraciones argumentando que la violación es "una fusión de amor aunque sea violenta".

La psicóloga Olga Alicia Gracia participó en el programa "Dos Pájaros de Cuenta", transmitido por la estación La Voz del Pitic.

En medio de una discusión con los locutores respecto a la paternidad y la decisión de una pareja de tener o no hijos, la especialista hizo este comentario respecto a los embarazos producto de una violación.

"Incluso una violación es una fusión de amor, porque los dos sistemas, aún si sea agresivamente, quieren juntarse y a través de la fusión explota ese amor. Y van a seguir juntos aunque esas personas no se vuelvan a ver", comentó la psicóloga.

Durante la misma transmisión, una de las locutoras le pidió explicar mejor a lo que se refería, a lo que la doctora incluso aseguró que una mujer violada "subconscientemente" busca unirse "a esa persona que la violó".

Aún sea un desconocido. Por ejemplo, los soldados que van a la guerra y violan a las mujeres (...) se tenían que encontrar por destino y ese destino los llevó a tener esa criatura. Son destinos y era necesario que así sucediera", agregó.

Le llueven críticas y productora se deslinda

Un video de la entrevista se viralizó rápidamente y causó una fuerte indignación, pues muchos consideraron que era una falta de respeto en contra de las víctimas de violación.

Por su parte, la estación La Voz de Pitic publicó un comunicado de prensa donde se deslinda de las declaraciones dichas en el programa.

"La Voz de Pitic informa que el programa Dos pájaros de cuenta (...) no son un concepto ni producción de nuestro equipo interno. En este sentido, su contenido no refleja nuestras políticas. Las opiniones de los conductores e invitados son responsabilidad de quien las emite y no compartimos en ningún sentido el mensaje de esta transmisión", se lee en el documento.

La propia psicóloga Olga Gracia publicó en su cuenta de Facebook una disculpa a las mujeres por sus declaraciones.

"Me exprese basada en la terapia sistémica antes comentada, la cual comparto, toda vez que nos ayuda a sanar y a resolver. Profundamente ofrezco una disculpa a quienes se sintieron ofendidos con la llamada 'fusión del amor' considerando el momento de vulnerabilidad y a la vez de coraje que atraviesan las mujeres de este país", escribió en su cuenta de Facebook.

