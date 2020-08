Visten a Niño Dios con atuendo anti Covid-19 y se viraliza en Twitter

México.- En plena pandemia del Covid-19 se viralizó en Twitter una imagen del Niño Dios con un atuendo que ‘lo protege’ del virus. La imagen generó distintas opiniones, algunos señalan que no se puede contagiar, pues no tiene vida, otros creen que la publicación no tiene sentido.

Sin embargo, a la par, el coronavirus ha dejado publicaciones a veces curiosas, como la que se ha hecho viral en las últimas horas, donde se puede ver a un Niño Dios vestido con todo un equipo médico.

En México es una tradición vestir esta figura religiosa de diferentes maneras e incluso hasta es posible verla con playeras de futbol; pero debido a la época reciente parecía cuestión de tiempo que apareciera alguna en alusión al Covid-19 y por fin apareció.

A través de redes sociales este Niño Dios se viralizó gracias a una publicación de Twitter de la doctora Ivette Pataki.

Ayer me encontré esto en el ‘covidario’ y será lo que quieran, pero los mexicanos somos bien creativos”, mencionó la reumatóloga junto a la imagen.

En la imagen se puede ver a la figura del Niño Dios con uno de los trajes que usa el personal médico, cubrebocas e incluso una careta de plástico, es decir, con todos los artículos necesarios para protegerse del coronavirus.

Algunos usuarios subieron fotografías de otras versiones de Niño Dios vestidos de formas similares y varios más se enternecieron por la imagen.

