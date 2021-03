Estados Unidos.- Un joven se llevó tremenda sorpresa al darse cuenta que durante meses platicaba con un hombre que creía que era su papá.

Mediante su cuenta de Twitter, el usuario identificado como Jonno Hopkins, explicó que agregó al plomero llamado Peter al chat familiar pensando que era su padre, quien tiene el mismo nombre.

Jonno detalló que este plomero ha sido parte del chat durante seis meses antes de que alguien se diera cuenta del error.

Así mismo, el usuario comentó que el plomero jamás declaró que había sido metido en el grupo familiar por error y que incluso leía los mensajes.

Mi familia no se comunica (divorcio complicado), así que estaba emocionado de tener un grupo. En las llamadas, mi papá me preguntaba qué pasaba con las cosas, a lo que yo decía 'Papá, estás en el grupo de WhatsApp , ¡ESTÁS LEYENDO LOS MENSAJES!' y él decía '¿Lo estoy?' y lo atribuía a que es viejo".

Posteriormente, él mismo se dio cuenta de su error después de que su hermana le insistiera que agregara a su papá al grupo, Hopkins compró el número y vio que realmente era el plomero que le había arreglado una lavadora en el año 2006.

No estoy seguro de por qué, al configurar el grupo, no agregué 'Papá' y no 'Peter'... Supongo que después de un tiempo llegó el momento de que el falso padre Peter hablara para hacernos saber que habíamos entendido mal a Peter, así que aceptó su papel como nuestro nuevo padre", finalizó.