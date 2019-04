Youtuber besa a su hermana para conseguir más seguidores

Estados Unidos.- El youtuber Chris Monroe ha causado polémica en las redes sociales, tras publicar un video en el que aparece besando apasionadamente a su propia hermana.

Tras estar ausente de sus cuentas por varios días, el joven del canal Prank Invasion compartió un video con sus seguidores. En él, Chris retó a su hermana Kaithlyn a besarlo como parte de un desafío viral.

Aunque en principio el influencer dijo estaba muy nervioso, especificó que lo harían “por sus seguidores”. Así, Chris y Kaithlyn hicieron una reta de “Piedra, papel o tijera” y si ella perdía, tenían que besarse.

Aunque la hermana del youtuber se mostró nerviosa, besó a su hermano una vez; pero, posteriormente, se abrazaron y se besaron apasionadamente, hasta que se escuchó el tono de celular de Chris.

Es como si el Universo hiciera que esto no pase, alguien que no tengo registrado me está llamando a la mitad de esto. Esto nunca pasa”, dijo Chris.