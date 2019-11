'Youtuber' francesa pide no usar ropa provocativa si planean viajar a México

Francia.- Josephine Wit, una influencer y youtuber francesa que vivió un tiempo en México, subió un video en el que recomienda a las mujeres europeas no utilizar ropa llamativa o entallada si es que piensan venir a México, pues es muy probable que sufran acoso.

Josephine, quien pasó más de un año en Guadalajara y Cancún como parte de un programa de intercambio estudiantil, realizó un video con diez consejos de lo que no debes hacer como europeo si es que planeas visitar tierras aztecas.

Pues además de informar que en muchas partes del país el agua de la llave no es apta para consumo humano; que el papel de baño no se tira en el retrete sino en el bote de basura; que no es recomendable salir sin efectivo; y que aquí todavía es común dar propina; el último punto fue el que llamó más la atención, pues aconsejaba a las mujeres no vestir de manera provocativa, ya que en méxico está "normalizado" el chiflarles o decirles "piropos".

“La última cosa que una francesa no debería de hacer si va a México, y si va a caminar sola, es usar ropa super corta, como shorts o faldita cortita, porque atrae la mirada, y siento que allá en México es más o menos normalizado que los hombres digan cosas a las mujeres, entonces aconsejaría que no uses ropa que pueda llamar la atención", advirtió.

Las reacciones en los comentarios no se hicieron esperar, y muchos señalaban decepcionados como una persona extranjera define como "normalizado" el acoso que sufren las mujeres en la calle a diario.

Un usuario, por ejemplo, escribió: "No deben ser normalizados esos actos machistas, NO ES NORMAL, es una falta de respeto", mientras que otro, en el mismo sentido, comentó: "Me dio lástima lo que dijo al final, me siento decepcionado de los valores y formas de ser de México".

De cualquier manera, la influencer aseguró haberse enamorado del país, e informó que en el futuro se mudará de forma permanente a México.

"México tiene su propia cultura, es un país genial, por eso me voy a vivir allá", afirmó.