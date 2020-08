5G: Un mundo conectado, dudas y verdades

Quizá hayas escuchado sobre la próxima llegada del 5G, o quinta generación, a la telefonía móvil y el impacto que tendrá en nuestros días habituales. Actualmente, la gran mayoría utilizamos el 4G en nuestros móviles con una gran velocidad de conexión a internet permitiendo descargar fotografías de gran tamaño rápidamente, realizar video en streaming directo, escuchar canciones sin la necesidad de descargarlas a nuestros dispositivos; anterior a ello disfrutamos del 3G conectándonos a internet; previamente el 2G con los mensajes SMS e inicialmente el 1G de los primeros celulares para realizar llamadas telefónicas.

El 5G nos brindará una mayor velocidad de conexión, superando el actual 4G de 37,6 Mb por segundo, hasta alcanzar un máximo de 10 Gb por segundo logrando minimizar la latencia del tiempo de respuesta con las interacciones a la web. Nuestra comunicación podrá ser tan real e inmediata a pesar de la distancia entre los usuarios o los dispositivos permitiendo el conocido “Internet de las Cosas” conectando dispositivos entre sí, como vehículos, maquinaria, electrodomésticos, visores de realidad virtual .

¿Y esto para que nos sirve?, te preguntarás; nuestro tiempo de reacción a estímulos visuales es de 250 milisegundos, es decir, ¼ de segundo, ahora imaginemos viajar en un automóvil inteligente, al estar conectado a la red 5G, este podrá contar con un tiempo de reacción 250 veces más rápido y al mismo tiempo estará recibiendo señales de sensores del tráfico y el camino, mientras mantiene comunicación con otros vehículos inteligentes evitando posibles accidentes gracias al tiempo de reacción superior al del humano . Imagina una operación quirúrgica, donde la reacción rápida y oportuna de los médicos es vital para la vida o la muerte de los pacientes. Ahora piensa en una cirugía siendo asistida por un médico experimentado a través de su tableta dibujando sobre imágenes reales del paciente desde otra ubicación a 4.4 km de distancia, recibiendo sin retardo las indicaciones un grupo de médicos presentes en la sala de operaciones, como ya sucedió en Barcelona, España en 2019.

La asistencia en tiempo real tendrá un mayor impacto y efectividad en la educación médica a nivel mundial gracias al 5G. Actualmente con el 4G descargar una película desde Netflix u otra plataforma, para verla después mientras viajas, nos toma 2 minutos, pasará a sólo 3,7 segundos. Una lista de reproducción de música en Spotify, con duración de una hora, nos toma 20 segundos, ahora sólo serán 0.6 segundos, favoreciendo un menor consumo de batería. Los campos electromagnéticos ocurren naturalmente en todo el universo incluyendo el planeta tierra. La mayor parte de la radiación electromagnética a la que estamos expuestos proviene del sol, y la experimentamos como la luz que nos rodea, el calor que sentimos y la reconocemos como el factor fundamental para sostener la vida en la tierra.

A inicios del siglo XX la instalación de postes telefónicos y luminarias fueron preocupación de los ciudadanos sobre las consecuencias, impugnando que los cables emanaban energías dañinas para la salud. La aceptación se dio lenta y gradualmente, ahora no existe la menor duda sobre su función y beneficio ubicada ampliamente en las grandes ciudades o localidades pequeñas.

Nuestros teléfonos móviles utilizan ondas de radio para estar conectados a la red o para realizar llamadas telefónicas. La radiación que emite se conoce como “radiación no ionizante” que no afecta nuestra salud ya que no perjudica los enlaces químicos que suceden en nuestro cuerpo, sin embargo, en el espectro electromagnético también existe la radiación ionizante , la cual no se utiliza en las telecomunicaciones de nuestros teléfonos ya que esta produce cambios químicos y afecta nuestro ADN, aumentando el riesgo de padecer afecciones como el cáncer.

El National Cancer Institute indica que no existe evidencia firme de que la radiación no ionizante aumente el riesgo de cáncer en humanos. El teléfono móvil está catalogado en el grupo 2B: agentes de “posible” causa de cáncer, al igual que el café o el aloe vera. En comparación a la carne roja considerada en el grupo 2A como “probable” causa, con base a estudios que muestran una relación entre su consumo y el cáncer de colon. Si quedara alguna duda sobre el riesgo del uso de teléfonos móviles y las frecuencias utilizadas, te invito a reflexionar: ¿Los científicos, médicos y tecnólogos harían uso de ellos en su vida cotidiana a pesar del peligro que significaría para su salud, como afirman algunos?

Te invito a continuar investigando sobre el 5G y no limitarte a lo que te he contado en estas líneas.

Charvel López estudió la licenciatura en Cultura y Arte por la Universidad de Guanajuato. Se desarrolló como divulgador científico en el Museo de Óptica del CIO, donde se interesó por el campo de la museografía científica, actualmente es responsable del área de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C

