¿Antojo de pozole? Sólo necesitas agua caliente y esperar 3 minutos

Guadalajara.- Para disfrutar de un plato de pozole sólo basta un poco de agua caliente.

Pozolazo es un pozole instantáneo natural al que sólo se le agrega agua y en tres minutos está listo para comerse, explicó Rafael Orozco Sánchez, director general de la empresa Sopas Instantáneas, que innovó con el producto.

La idea de envasar uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana surgió al detectar que las opciones de comida rápida o instantánea no representan un alimento muy nutritivo, lo cual a la larga repercute en la salud de los consumidores.

“El tiempo para cocinar es menos cada vez por el ajetreo que tiene la gente, llegan exhaustos a la casa o no pueden ir a comer a casa y terminan comiendo lo que se encuentran en la tienda. En los anaqueles realmente hay muy pocas opciones de comida sana”, explicó.

El desarrollo de este producto requirió de alrededor de cinco años, en los que se requirió de mucha paciencia, pues se elaboró a prueba y error.

Fue muy difícil, trabajé con dos laboratorios, me aconsejé con científicos de alimentos. A lo largo de los cinco años me topé con mucha gente que me dijo que no se podía, que no lo iba a lograr, porque siempre lo traté de hacer de manera natural, sin químicos”, explicó.