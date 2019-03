Apple anuncia su plataforma de videojuegos: Apple Arcade

Ciudad de México.- Las plataformas de videojuegos han aumentado su popularidad debido a las diferentes marcas que han decidio lanzar sus propias plataformas con juegos tanto generales como exclusivos, y ahora Apple, ha anunciado el lanzamiento de su propia plataforma de videojuegos llamada Apple Arcade.

Habrá juegos disponibles para todas las edades.

De acuerdo con información al portal de noticias UNOCERO, a tan sólo pocos días que Google lanzara su plataforma Stadia, Apple informó a través del Apple Special Event que se llevó a cabo el día de hoy, su propió servicio dirigido al sector gamer: Apple Arcade, en donde también se especificó que se pondría en marcha una estrategia similar al Game Pass de Microsoft.

Esta plataforma trata de un servicio de suscripción mensual con el que se tendrá acceso a más de 100 juegos que no estarán disponibles en ninguna otra plataforma, por lo que serán únicamente exclusivos de Apple, en la que solo estarán disponibles juegos de paga, por lo que no habrá anuncios dentro de los juegos.

Apple Arcade será una plataforma con servicio de suscripción mensual.

Uno de los objetivos de esta nueva plataforma, es dar a los desarrolladores completa y total libertad creativa e invitarlos a olvidar las limitantes que encuentran en las otras plataformas usuales.

"Juegos que apelan al niño de todos nosotros.", es como a través del anuncio de Apple, dan a conocer el enfoque de los títulos de los juegos dirigidos para todas las edades.

Los juegos que se anunciaron para Apple Arcade incluyen Mistwalker's Fantasian, Beyond a Steel Sky, Sonic Racing, LEGO Brawls, Oceanhorn 2: Knights of the Los Realm, Projection: First Light y Enter the Construct.

A partir de otoño de este año, estará disponible.

Apple Arcade estará disponible en otoño de este año en más de 150 países que aún no han sido especificados, siendo ésta un área completamente nueva en la App Store y sus títulos podrán ser jugados en cualquier dispositivo Apple.