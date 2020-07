Así puedes reconocer un audio ‘fake’ en WhatsApp

Las redes sociales han sido de gran ayuda para la comunicación.

Es importante aprender a descartar la información falsa que se difunde.

La misma aplicación de WhatsApp recomienda algunos tips para reconocer esta información.

Ciudad de México.- Las redes sociales han sido de gran ayuda para la comunicación, sin embargo, en algunas ocasiones es probable que recibamos información en audios que puede ser ‘fake’ (no verdadera), afortunadamente hay formas de reconocer un mensaje ‘fake’ en WhatsApp.

¿Cuántas veces te han enviado imágenes, noticias, videos y hasta audios falsos a través de alguna red social? Posiblemente una de las apps más empleadas para estos fines sea WhatsApp, la cual es la aplicación con más usuarios activos en, según el Informepublicado por We are social y Hootsuite.

Por ello aprender a descartar la información falsa que se difunde por este medio es muy importante, ya que de esta manera no solo te evitarás pasar un mal rato, sino que también podrás ayudar a que tus amigos, familiares y conocidos no entren en pánico y no difundan audios fake.

¿Cómo puedes hacerlo? Existen algunos tips que la misma app recomienda e incluso hay algunos sitios web donde se cuenta con un verificado de este tipo de formatos engañosos.

Sospecha de los reenvíos

De acuerdo con el sitio web oficial de WhatsApp, una manera de identificar los rumores y noticias falsas es localizando si el audio que recibiste tiene la etiqueta de "reenviado", ya que esto implica que la persona que está compartiendo dicho audio no es el creador original, signo que prueba que quizá desconoce el origen real de este, lo cual puede restarle credibilidad al mensaje.

Rastrea la fuente de origen

De la mano con el punto anterior, es importante que cuando identifiques que el mensaje fue reenviado le preguntes a la persona que te lo mandó quién se lo hizo llegar, pues probablemente a esta se lo reenvío alguien más y así sucesivamente, lo cual complica diferenciar el origen.

Al respecto, WhatsApp establece que no porque un mensaje se comparta muchas veces es verídico. Así que lo mejor es no reenviarlo solo porque el remitente te lo pida. Y lo recomendable en estos casos es animar a la persona que te lo envío a descubrir el hilo de difusión que tuvo el audio sospecho.

Corrobora la información con otras fuentes

Si dudas de la veracidad de un audio siempre puedes buscar información al respecto en fuentes confiables. Es decir en sitios oficiales, busca si hay algún comunicado, tuit o posteo que respalde lo que el audio argumenta. Si adicional a esto tampoco encuentras noticias que abarquen el tema será mejor ignorar ese audio, sobre todo porque suele tratarse de información alarmista.

Afortunadamente, muchas veces estos audios se vuelven tan virales que las noticias se encargan de desmentirlos o verificarlos según sea el caso. El ejemplo más reciente es el de la joven que solicitaba armar una fiesta masiva para crear inmunidad grupal, argumento que fue desmentido, exhortando a la población a evitar las reuniones masivas y permanecer en casa.

Fuentes de verificado

Considera las posibilidades de edición

Uno de los temas que más causa fake news actualmente es el, ya sea a través de notas o audios, estos llegan continuamente a la población por medio de WhatsApp y redes sociales. Para este caso en concreto existe, misma que es un esfuerzo colaborativo de equipos verificadores de América Latina y España en tiempos de crisis sanitaria para combatir la infodemia. Aquí podrás hallar toda la información que se verifica entorno al coronavirus.

Algo importante cuando se habla de archivos multimedia es tener en cuenta la factibilidad de edición que estos implican, ya que existen diferentes softwares de edición libre que están al alcance de cualquier persona y que permiten modificar audios en diversos sentidos.

