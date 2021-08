Así será la lujosa boda de Paris Hilton (VIDEO)

Paris Hilton, en entrevista con Jimmy Fallon en The Tonight show , reveló algunos detalles sobre su boda con el inversionista Carter Reum. La socialité confesó que es “muy estresante” la planeación de su boda, y no es para menos con lo extravagante que promete ser.

Aunque es una persona muy detallista que se ha concentrado últimamente en planear su boda, la heredera del emporio Hilton, aclaró que no es en absoluto una “Bridezilla” (una novia cuyas exigencias se vuelven intolerables).

Señaló que todo lo relacionado a su boda se estará documentando para su serie documental Paris in Love de Peacock. Aunque considera que el final de su documental This Is Paris fue sorprendente, desea que sus fans vean que encontró a su “Príncipe encantador” con el que tendrá su “final feliz de cuento de hadas''.

Fallon preguntó a la también DJ si ella misma tocaría en su propia boda, lo cual sería algo sin precedentes; sin embargo, Hilton mató la ilusión de sus fans al descartar esta posibilidad comentando que llevará a otro DJ y una banda; seguramente serán varios de sus múltiples amigos del medio, pues destacó que su boda no será uno, sino ¡“tres días de aventura”!

Por ello también dijo que tendrá más de un vestido de novia, probablemente 10, pues “amo los cambios de vestuario”, aseguró la empresaria de 40 años; asimismo, contó que, por ahora, lo único que tiene definido es uno de los vestidos que usará.

Paris y Carter, después de un año de noviazgo, se comprometieron el 13 de febrero, en el cumpleaños de ella. El anillo que el empresario le dio lleva su nombre, ya que fue especialmente diseñado para ella por Jean Dousset, tataranieto de Louis-François Cartier.

Aquí la entrevista completa

