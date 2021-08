Así viven los Messi Rocuzzo en París

Messi, su esposa Antonela Rocuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, se hospedarán una temporada en el hotel Le Royal Monceau - Raffles Paris mientras acondicionan su residencia definitiva. El hotel les dio la bienvenida a través de su cuenta de Instagram.

Le Royal Monceau es uno de los hoteles más lujosos de París que posee un estilo que combina el diseño contemporáneo, “el carácter único del espíritu parisino”, y la elegancia de las décadas 40 y 50.

Cuenta con once tipos de habitaciones cuyos precios por noche van desde los 750 euros (17 mil 545 pesos mexicanos) en la habitación más sencilla, hasta los 15 mil 500 euros (362 mil 593 pesos mexicanos) en el apartamento privado donde seguramente residen los Messi Rocuzzo.

Entre las comodidades que ofrecería este hotel a Messi y compañía se encuentran servicio doméstico, mayordomos privados y el room service que incluye un “programa culinario” desarrollado exclusivamente y en la comodidad de la habitación o terraza.

Amenidades

Este hotel cinco estrellas ofrece a sus huéspedes espacios dedicados al arte como biblioteca, sala de cine privada, galería de arte contemporáneo, programa artístico exclusivo y servicio de art concierge. Además de que cuenta con una colección privada de 300 obras artísticas.

También ofrece los servicios del Spa My Blend, considerado como “un paraíso blanco etéreo”. No obstante, el spa no es el principal atractivo de este espacio, sino su espectacular piscina de 23 metros de largo, que es la más larga dentro de un hotel de lujo en París.