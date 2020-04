Beber alcohol no previene coronavirus, asegura OMS

Estados Unidos.- La Organización Mundial de la Salud (OMS), informó en rueda de prensa sobre la ingesta de bebidas con alcohol, en donde aseguran que su consumo no previene el coronavirus (Covid-19), por lo que exhortan a no consumir alcohol en ninguna índole con el objetivo de no ser contagiado de la enfermedad; cabe resaltar que ya se han registrado casos de fallecimientos debido a esto en Irán, Turquía y Perú.

Debido a la contingencia por coronavirus, las personas se han visto preocupadas por su salud, por lo que han buscado alternativas para no contagiarse de dicha enfermedad, sin embargo, en algunos casos no es la forma correcta de hacerlo, incluso es perjudicial.

Tal es el caso de la ingesta de bebidas con alcohol, ya sean bebidas alcohólicas comerciales con alto grado de alcohol o incluso alcohol que sirve para la desinfección, las cuales han desatado rumores de que estas pueden prevenir el contagio de enfermedades.

El miedo y la desinformación han generado el peligroso mito de que consumir alcohol de alta graduación puede matar al Covid-19, lo que no es cierto", informó la OMS.

Así mismo, se explicó que el consumo de cualquier tipo de alcohol representa un riesgo a la salud, pero en particular del etanol adulterado con metanol, las consecuencias en la salud son muy graves y pueden llevar a la muerte por intoxicación.

De igual manera, el alcohol adulterado está relacionado con desórdenes mentales y enfermedades crónicas, por lo que se exhorta a la ciudadana a evitar su consumo.

El alcohol es una sustancia psicoactiva asociada a desórdenes mentales. La gente en situación de riesgo o con problemas de consumo son muy vulnerables, especialmente cuando están aisladas", agregó.

Casos graves de consumo de alcohol

La información dada por la OMS, se debe a que en días pasados ya se han reportado casos de consumo de alcohol en exceso o indebido lo que causó serias complicaciones de salud a los que bebieron, un caso se registró en Irán, otro en Turquía y otro en Perú.

El caso más grave fue en Irán, en donde más de mil personas bebieron alcohol industrial y resultaron intoxicadas severamente, cerca de 200 personas fallecieron. El segundo caso se registró en Turquía en donde murieron 20 personas por la ingesta también de alcohol industrial.

Así mismo, en Perú, el tercer caso, asistentes a un funeral ingirieron alcohol adulterado, esto con la creencia de que se protegerían del coronavirus.

"El miedo y la desinformación han generado un mito peligroso de que el consumo de alcohol de alta concentración puede matar el virus que causa el COVID-19. No es así", apuntó la OMS. https://t.co/lXlHKdGNfC — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 14, 2020

Con información de La Vanguardia y El Financiero.

FRG