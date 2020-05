Cambia el ícono de WhatsApp de color con este truco

México.- Si no te gusta el color verde del ícono de WhatsApp y quieres cambiarlo por tu color favorito o uno que puedas distinguir mejor, solo tienes que seguir este sencillo truco.

La aplicación de mensajería por excelencia en todo el mundo se ha distinguido por su sencillo ícono de color verde, sin embargo; pocos saben que éste se puede cambiar.

Sigue estos pasos:

Instala WhatsApp Plus

Aunque por en las herramientas de configuración no está esta opción, puedes instalar WhatsApp Plus, una extensión no oficial, dando clic AQUÍ.

Crea copia de seguridad

Una vez que la tengas, debes hacer una copia de seguridad de todos los chats y tu información, si no quieres que se borren tus conversaciones.

Desinstala WhatsApp

Para poder usar la extensión, deberás desinstalar la app, pues ahora tus chatearás desde tu nueva descarga.

Elige el color

Una vez que la tengas, debes dar clic en el menú que aparece en la parte superior derecha, la cual te desplegará el menú de configuraciones.

Ahí, podrás ver la opción de Universal, luego Estilos y después en Íconos.

Aquí, te dará la opción de escoger entre varios tonos, como azul, rojo, cián, rosa, gris o naranja, entre otros.

Una vez que elijas el de tu preferencia, tu pantalla tanto de la aplicación en móvil, como en escritorio cambiará de color.

DA