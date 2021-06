México. En la actualidad los test de embarazo son efectivos e incluso algunos ya indican las semanas de gestación, pero ¿cómo se leen estas pruebas?

De acuerdo con un estudio publicado por The National Institute of Health, el test de embarazo tiene una eficacia del 99.5%, pero para que los resultados sean correctos es necesario realizar la prueba 15 días después de la relación sexual. Este es el tiempo que tarda la hormona del embarazo en hacerse presente en la orina.

Antes de realizar el test, es importante leer las instrucciones, aunque muchos tienen un procedimiento similar, hay variaciones en el tiempo de espera, interpretación de resultados o incluso cuándo puedes aplicarlo.

Se recomienda hacerlo con la primera orina del día y en ayunas y para realizarlo debes colocarte en la taza del baño, abrir la prueba y orinar en la parte señalada.

Luego hay que esperar de cinco a 10 minutos, depende de como lo señala la prueba. Una raya indica negativo; y dos rayas que estás embarazada.

Recomendaciones para test de embarazo

Lo principal es elegir un test de embarazo de tu preferencia y se recomienda que sea después de 15 días para resultados más certeros.

Revisa fecha de caducidad.

Aunque lo adquieras previo a realizarlo, hay que asegurarse de que el test siga vigente, pues de lo contrario puedes tener un resultado erróneo.

Primera orina del día.

Los tests de embarazo buscan la presencia de la hormona gonadotropina coriónica humana (hCG) en la orina, que se encuentra más concentrada a primera hora de la mañana.

Si aún no has tenido una ausencia del periodo, puede que tus niveles de hCG no sean lo suficientemente altos como para detectarse en orina más diluida.

Puedes hacerte el test a cualquier hora del día si ya has tenido una ausencia del periodo, ya que el nivel de la hormona del embarazo será lo suficientemente alto para dar un resultado positivo en cualquier momento si estás embarazada.

Evita exceso de líquidos.

Si lo haces antes de realizar el test puede diluir los niveles de hCG en la orina.

Decide cómo hacer el test

Si quieres recoger una muestra, ten a mano un recipiente limpio que puedas usar. Si decides realizar el test directamente en el flujo de orina, asegúrate de tenerlo listo para poder usarlo.

Cronómetro.

Controlar el tiempo que tienes que esperar para ver los resultados puede ayudarte a estar segura de que ha sido suficiente.