Convocan a concurso de fotografía a amantes de los safaris

Mundo.- Para los fotógrafos amantes de los safaris y la naturaleza, hay buenas noticias; este año el Wilderness Safaris Photographic Competition, Capture the Soul of Africa, aceptará fotografías tomadas en cualquier lugar de África, y no solo las tomadas en alguno de sus campamentos.

El concurso fotográfico de alto perfil será juzgado por un panel de cinco fotógrafos de renombre mundial. Las inscripciones ya están abiertas y se extenderán hasta el 30 de septiembre.

Viajar a lugares salvajes y remotos de África es conectarse con su alma y el propósito de la agencia Wilderness Safaris es inspirar acciones positivas que ayuden a conservar y restaurar la vida silvestre del continente. Es por eso que en la competencia fotográfica Capture the Soul of Africa se propone aprovechar imágenes que capturan este espíritu.

La tarifa de inscripción de este año (25 dólares) permitirá a los participantes enviar cinco fotografías. Los fondos recaudados irán directamente al Wilderness Wildlife Trust, una entidad independiente sin fines de lucro asociada con Wilderness Group, que apoya una amplia variedad de proyectos en África.

Lo recaudado será para una asociación que apoya proyectos para las comunidades locales.

Los proyectos e investigadores que respalda abordan las necesidades de las poblaciones de vida silvestre existentes, buscan soluciones para salvar especies en peligro de extinción y brindan educación y capacitación para la población local y sus comunidades.

Los premios por un valor total de 90 mil dólares, incluyen un safari de ocho noches con todos los gastos pagados para dos personas en una de tres opciones de campamentos Wilderness Safaris Classic, vuelos internacionales y charter, así como una guía fotográfica privada y equipo de cámara Olymopus (E -M1 Mark II+12-100 Lente PRO).

Para enviar sus fotografías y obtener más información, visita la página wilderness-safaris.com- Los materiales participantes serán publicados en la cuenta de Instagram: @wearewildernessphoto.

Las imágenes que que no sean de África no serán elegibles para premios.