¡Cuidado! Estas marcas de leche no son leche ni nutritivas

La leche es un alimento nutritivo que contiene proteínas, lactosa, grasa y agua, de acuerdo con datos de Profeco, sin embargo te puedes encontrar leche en dos versiones: versión líquida y versión en polvo.

Hace unos días la Procuraduría del Consumidor (Profeco), alertó por el alto contenido de soya en diferentes marcas de atún enlatado, por lo que informó que el próximo estudio de calidad que revisará será el etiquetado de marcas de leche.

Para dicho estudio, se analizó su contenido de proteína, caseína, grasa, tipo de grasa, calidad sanitaria y la que la información presentada en la etiqueta incluyera denominación, marca, clasificación, nombre, domicilio, fecha de caducidad, contenido neto, lista de ingredientes, información nutrimental y etiquetado frontal nutrimental para comprobar su veracidad conforme a lo establecido en la NOM-051.

Leche como alimento nutritivo que contiene proteínas

¿Contiene proteína?

Se analizaron las marcas alpura clásica, NIDO, alpura Semi, Frania, alpura deslactosada, Liconsa, alpura kids, Arla ABC Kids, Nestlé Nutri Rindes, Nutri Leche, Svelty, Aurrera, Golden Hills, Frania Nutri+, Svelty Total Digest, Svelty Total Move, Nestlé Nido Forti Grow, Lactum Kinder, Forti leche y Carnation Clavel.

Los resultados del análisis revelaron que la mayoría de las leches analizadas cumplían con las especificaciones, sin embargo, los productos lácteos de la marca Golden Hills, Aurrera y Frania, no cumplían con el mínimo de proteína ni de caseína que la norma establece.

También se encontró que las marcas Nestlé Nutri Rindes y Nestlé Carnation Clavel que se sostentan como "Alimento en polvo deslactosado para preparar bebidas a base de leche y grasa vegetal", por su denominación quedan fuera del alcance de la NOM-183.

En resumen, Sheffiel detalló que se verificará la marca Nutrileche pues no es leche y por lo tanto, no debería llamarse así, y tampoco debería mostrar una vaca pues la gente no está probando leche.