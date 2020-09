Dolor de cuello, espalda y óseos, son las lesiones que causa el trabajo desde casa

México.- Elizabeth Cuthrell, una productora de cine de Manhattan, solía trabajar en un espacio de oficina ergonómico: una cómoda silla de escritorio, un monitor a la altura de los ojos, un teclado externo. Luego llegó la pandemia del Covid-19.

Durante su estancia en casa trabajaba en una laptop en una silla de mimbre, o a veces en un sofá con “cojines como malvaviscos”. Un mes después sintió un dolor en el cuello, la muñeca y los hombros, por lo que tuvo que visitar a un quiropráctico.

Los quiroprácticos reportan un aumento de lesiones y molestias derivadas de la iniciativa nacional para trabajar desde casa, ya que millones de trabajadores han pasado meses trabajando en sofás, camas y en incómodas barras de cocina. Se acaba la ergonomía y llega el encorvamiento frente a las laptops.

Según una encuesta realizada en abril en Facebook por la Asociación Americana de Quiropráctica, el 92% de los quiroprácticos (de 213 encuestados) dijo que los pacientes manifiestan más dolor de cuello, dolor de espalda u otros problemas musculares y óseos desde que comenzó la modalidad de trabajo en casa.

En marzo, la gente pensó que trabajaría desde su casa solo durante un par de semanas, así que no era un problema trabajar en el sofá. O tal vez su pareja o compañero de departamento, que también trabajaba en casa, ocupaba el único escritorio disponible.

Al principio solo sentían una leve incomodidad. Luego, poco a poco, el dolor se intensificó. Esto es más comúnmente una “lesión por uso excesivo” que proviene de un trauma repetitivo, afirmó Michael Fredericson, profesor de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Stanford.

Aunque algunas oficinas han reabierto sus puertas, para muchas personas, lo que pensaban que era una solución temporal de trabajo desde casa se ha convertido en la norma.

Además, como muchas escuelas y universidades se abrirán a distancia este otoño, el problema es aún más generalizado.

Las computadoras portátiles son las grandes culpables. Te obligan a mirar hacia abajo para ver la pantalla, o (si está elevada) a levantar las manos para escribir. Ambas opciones son malas. Mirar hacia abajo de forma crónica, dijo Erickson, nos pone en una “posición de cabeza hacia adelante” que ejerce presión sobre los discos y las articulaciones de la columna vertebral, además de causar un desequilibrio muscular en el cuello.

Cuando transformamos nuestros bancos de cocina o sofás en sillas de escritorio, a menudo están a una altura incorrecta, lo que nos impide sentarnos en lo que Nikki Weiner, consultora en ergonomía, llama la postura neutral, u “orejas sobre los hombros y sobre las caderas”: caderas ligeramente más elevadas que las rodillas, brazos relajados a los lados, cuello relajado y recto, antebrazos paralelos al suelo, pies apoyados en el suelo.

Muchos de nosotros no solo hemos cambiado el lugar donde trabajamos; también hemos cambiado la manera en que lo hacemos. Ya no caminamos por el pasillo para ir a una reunión ni cruzamos la calle para tomar un café, ni siquiera caminamos al metro para ir al trabajo. En vez de eso, solo nos sentamos.

Mi estación de trabajo está en la recámara. Me levanto de la cama, y, si soy sincero, a veces ni siquiera me molesto en ducharme, y luego, literalmente, me muevo a la silla y me siento allí la mayor parte del día”, dijo Ryan Taylor, un ingeniero de software que vive en Nueva York y que ahora siente un dolor detrás del hombro.