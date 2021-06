E3 2021: Nintendo Switch presenta nuevos juegos

México. El anuncio de nuevos juegos en Nintendo Switch fue lo que incluyó la conferencia de Nintendo en el E3 2021, uno de los eventos de videojuegos más importantes del año.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild,

Algo de lo más esperado en Nintendo Direct fue el lanzamiento de los juegos de la saga The Legend of Zelda por su 35 aniversario, y que se dividirá en dos entregas.

Entrega 1: El Latido Ancestral (18 de junio)

Entrega 2: El Guardián de los Recuerdos (noviembre)

Además, en julio se podrá adquirir The Legend of Zelda. Skywards Sword HD.

Junto con el lanzamiento de estos juegos, compartieron que el 12 de noviembre estará disponible una consola Game & Watch que incluye tres juegos de la serie de Zelda, para continuar con el homenaje por aniversario.

Para finalizar mostraron algunos avances de la secuela The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que tiene dos años en desarrollo y que al parecer tendrán listo en 2022.

Otro de los anuncios importantes fue la integración de un nuevo personaje en Super Smash Bros. Ultimate: Kazuya se une al juego de pelea a partir del 28 de junio.

Kazuya, el nuevo personaje de Super Smash Bros. Ultimate.

El 20 aniversario de la serie Super Monkey Ball también será festejado con el lanzamiento de Banana Mania el 5 de octubre.

Mario Party Superstars también tendrá una nueva colección de tableros y mini juegos, en los que a partir del 29 de octubre, reunirá juegos de ediciones anteriores, pertenecientes a la saga; incluirá 100 minijuegos de toda la serie y estará disponible para jugar en línea.

Durante la conferencias confirmaron que están trabajando en la nueva versión de Metroid Prime 4, sin embargo anunciaron la nueva entrega en la franquicia con Metroid Dread el 8 de octubre.

Metroid Dread.

Para este año se anunciaron varios juegos como el regreso de Proyect Zero: Maiden of Black Water y para celebrar los 10 años de Danganronpa Decadence llegarán tres juegos en formato físico este año.

Novedades para Nintendo Switch

Life is Strange. Remastered collection (este año)

Life is Strange. True Colors (10 de septiembre)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (26 de octubre)

Worms Rumble (23 de junio)

Astria Ascending (30 de septiembre)

Two Point Campus (2022)

Franquicias que regresan a Nintendo Switch

Just Dance 2022 (4 de noviembre)

Cruis’n Blast (otoño 2021)

Dragon Ball Z: Kakarot + A new power awakens set (24 de septiembre)

Mario Golf. Super Rush (25 de junio)

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin (9 de julio)

Warrio Ware: Get it toggether! (10 de septiembre)

Shin Megami Tensei V (12 de noviembre)

Mario + Rabbids. Sparks of Hope (2022)

Advance Wars 1+2. Re-boot camp (3 de diciembre)

Juegos y contenidos YA descargables en Nintendo Switch

DOOM Eternal: The ancient gods, primera parte (ya disponible)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (25 junio)

Strange Brigade (ya disponible)