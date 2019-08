¿El Amazonas es el pulmón del planeta? Hasta Macron lo dijo

BRASIL.- El presidente francés Emmanuel Macron, influencers, algunos medios y en las redes sociales se ha difundido constantemente que el Amazonas produce el 20% del oxígeno del planeta, lo que es falso, según Playground.

En su nota "No, la selva amazónica no es el pulmón del planeta", se explica que la cifra es menor al 10%, por lo que "un mantra no tiene que ser cierto".

Se señala que la selva amazónica no es ningún pulmón, porque nuestros pulmones inhalan oxígeno y expulsan dióxido de carbono, los árboles lo hacen al revés.

La Amazonia no solo produce oxígeno sino que también lo consume, su contribución al oxígeno global del planeta es prácticamente nula", dice la nota de PlayGround.

¿Entonces de dónde viene el oxígeno?

Se indica que prácticamente todo el oxígeno que respiramos se origina en los océanos y mares.

Esta aseveración está basada en un informe publicado en 2018 por las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por su sigla en inglés) de Estados Unidos que señala: "los fitoplancton a nivel de superficie contribuyen con entre el 50 y 80% del oxígeno en la atmósfera de la Tierra". Es decir, son el pulmón del planeta.

Un artículo de The Atlantic apunta que el Amazonas solamente aportaría cerca del 6% del oxígeno que generan los organismos vivos del planeta.

