El grave riesgo de las mujeres embarazadas por contraer el COVID

CDMX.- Si algo ha dejado ver la actual pandemia de COVID-19, es la velocidad con la que se genera nueva información científica todos los días y cómo esta nueva evidencia ha modificado las medidas sanitarias que se aconsejan a la población. Recordemos que, al inicio de la pandemia, las autoridades internacionales de salud no sugerían el uso de cubrebocas a la población general a causa de los resultados de diferentes estudios científicos, se cambió esta recomendación y ahora su uso como medida de protección es ya parte de nuestra vida cotidiana.

Afortunadamente, estamos cada vez más cerca del fin de la pandemia, pues hay cinco vacunas aprobadas para su aplicación en México; la jornada de vacunación del personal de salud y adultos mayores de 60 años ha avanzado exitosamente. Sin embargo, hay un grupo vulnerable: las mujeres embarazadas, que no se encuentran contempladas en la política nacional de vacunación en su versión más reciente publicada el 28 de abril de 2021 [1], que indica que: “…las personas en estado de embarazo aún no han sido consideradas en los estudios clínicos de investigación de las vacunas, por lo que no están consideradas específicamente para su vacunación. Sin embargo, se puede aplicar la vacuna en personas embarazadas cuando el riesgo de COVID-19 es elevado y puede realizarse si la vacunación es solicitada directamente por la persona. (sic).”

La vulnerabilidad de las mujeres embarazadas a enfermedades infecciosas ha sido reconocida desde hace mucho. Por ejemplo, durante la epidemia de influenza española de 1918, desafortunadamente murieron el 50% de las mujeres embarazadas que fueron infectadas. Recientemente, el día 22 de abril de 2021, un grupo de investigadores de 43 instituciones y 18 países, han publicado en la prestigiosa revista científica JAMA pediatrics [2], un estudio comparativo donde analizaron a 2130 mujeres embarazadas, de las cuales 706 fueron diagnosticadas con COVID-19. Los resultados del estudio mostraron que las embarazadas que enferman de COVID-19 tienen más riesgo de tener bebés prematuros, preclamsia e infecciones severas, pero sobre todo tenían 3.38 veces más riesgo de ser ingresadas a cuidados intensivos y 22.3 veces más riesgo de muerte que las embarazadas no infectadas de coronavirus. Probablemente esta nueva evidencia científica, hará que las autoridades de salud nacionales e internacionales, se replanteen las estrategias de vacunación e incluyan a las mujeres embarazadas dentro de los grupos prioritarios para recibir la vacuna. Por lo pronto, desde el 1 de mayo, la Secretaría de Salud del estado de Baja California ha decidido incluir a las mujeres embarazadas dentro del próximo grupo que recibirá la vacuna [3].

Por lo anterior, en tanto reciban la vacuna, la recomendación a las mujeres embarazadas es extremar cuidados con las medidas ya conocidas para prevenir contagios: conservar sana distancia, lavado constante de manos y el uso de cubrebocas en espacios públicos.

Nota: posterior a la escritura de este artículo, el día 11 de mayo de 2021, la Secretaría de Salud anunció que las mujeres con embarazos de nueve semanas o más, ahora son incluidas en los grupos prioritarios para ser vacunados.

[1] Política nacional de vacunación contra el SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México, Versión 5.1, publicada el 28 de abril de 2021. https://coronavirus.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/28Abr2021_13h00_PNVx_COVID_19.pdf

[2] Jose Villar, et al. Maternal and Neonatal Morbidity and Mortality Among Pregnant Women With and Without COVID-19 Infection. JAMA Pediatr. Published online April 22, 2021. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.1050

[3] https://bajacaliforniasalud.org/vacunacovid19/

Pablo Eduardo Cardoso Ávila, es doctor en óptica y realiza investigación en el área de nanofotónica del Centro de Investigaciones en Óptica A.C. (CIO) con particular interés en la fabricación de nanomateriales para aplicaciones biomédicas y de monitoreo ambiental y de alimentos.