México. Durante el embarazo es común escuchar diferentes cosas sobre lo que pasará en los siguientes nueve meses, pero muchas de estas son mitos que no tienen validez científica y que causan temor, confusión y desinformación.

Para mantener la calma física y emocional te compartimos los mitos más comunes de la gestación.

No puedes tomar endulzantes artificiales

La alimentación es muy importante y algunas mujeres dejan el azúcar y lo sustituyen por los edulcorantes.

Este mito surgió luego de un estudio elaborado hace varios años que revelaba que estos productos provocaban aborto en los ratones.

Estudios más actuales dicen que algunos edulcorantes como stevia, acesulfame de potasio, aspartame y sucralosa son considerados seguros para esta etapa, pero es importante consultar con el médico, quien seguro hará la mejor recomendación.

Tienes que comer por dos

Esto es falso, lo recomendado por los expertos es que hay que comer saludable con una alimentación completa y variada para tener los nutrientes principales para ti y para el desarrollo de tu bebé.

No se come por dos, se como saludable y equilibrado.

Durante esta etapa se recomienda asesorarse con un nutriólogo ya que la alimentación también depende de la actividad física que realices o de las enfermedades previas que puedas tener.

No puedes tener relaciones sexuales

Cuando el embarazo no presenta complicaciones o riesgos, como amenaza de aborto, parto prematuro o placenta previa, se puede practicar sexo durante el embarazo. Hay mujeres a quienes el libido aumenta durante la gestación debido a los cambios hormonales.

La forma de la panza revela el sexo del bebé

Según un artículo publicado en El País, el sexo del bebé no influye en el aspecto físico de la mujer embarazada.

Las creencias populares dicen que si el vientre es muy voluminoso nacerá un niño, pero no hay ninguna evidencia científica que lo avale.

Probablemente esta idea surgió debido a que se ha visto que, en términos generales, los varones pesan un poco más que las niñas, aunque eso no modifica en vientre materno.

No puedes viajar en avión

Normalmente se refieren al primer o al tercer trimestre, y los motivos son los supuestos daños que el aumento en la radiación puede causar al feto.

Pero en realidad no hay ningún motivo de salud, por el que no debas subirte a un avión, ya que estamos expuestos a radiación continuamente, y el incremento que supone subir a un avión no es suficiente como para causar daños al bebé.

Hay algunas aerolíneas que imponen restricciones para volar a las mujeres embarazadas que se encuentran en el tercer trimestre y que tiene más que ver con la posibilidad de que el parto comience durante el vuelo y obligue a desviar la ruta.

No puedes hacer ejercicio

Lo ideal es practicar una actividad física leve o moderada, media hora de tres a cinco veces por semana.

Además de ayudar a la salud, hacer ejericio ayuda en el momento de parto.

Esto no sólo te ayuda a mantenerte sana, sino que te puede ayudar en el momento del parto.

Evita ejercicios que presionen el abdomen y que empeoren los síntomas naturales del embarazo como náusea o dificultad para respirar.

No te puedes teñir el pelo

No hay estudios científicos que indiquen que los actuales tintes puedan perjudicar al feto.

Los tintes son absorbidos por el cuero cabelludo, pero la concentración de estas sustancias es mínima como para llegar al torrente sanguíneo, atravesar la placenta y dañar al bebé.