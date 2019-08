Esta es la pastilla que previene VIH y así funciona

México.- La pastilla Profilaxis Preexposición (PrEP), mejor conocida por ser la que previene el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así es como funciona.

No es una cura, pues no puede atacar al VIH una vez que se es “seropositivo”, pero si no se ha sido contagiado es probada que funciona con un principio simple.

A las personas seronegativas, pero que son un grupo de riesgo (parejas homosexuales, trabajadoras sexuales), se les receta el medicamento La Truvada, combinación de dos antiretrovirales, que frenan el contagio.

Desde el 2012 se ha probado el tratamiento, con resultados significativos, Brasil, Tailandia, Bélgica, Sudáfrica, Chile, entre otros, ya han probado el medicamento, según El Comercio.

La menor posibilidad de contagio que ha acarreado la aplicación, distribución y venta de la pastilla, ha causado que se incremente el número de relaciones sexuales sin preservativos, de acuerdo a autoridades de salud.

La efectividad del tratamiento es del 90 por ciento, no es un método anticonceptivo, no preventivo para otras enfermedades de transmisión sexual.

