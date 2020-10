Estudios revelan que estos medicamentos para hipertensión combaten el Covid-19

Puerto Rico.- Médicos en Puerto Rico están llevando a cabo un estudio en el que medicamentos como el Losartán han resultado efectivos para combatir al virus.

Este es normalmente utilizado para tratar enfermedades cardiovasculares.

Según informa Milenio, hasta el momento 70 pacientes han sido tratados con Losartán y Enalapril. Pablo Altieri, profesor del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe del Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) es quien está dirigiendo el estudio.

El profesor asegura que estos medicamentos son habituales en las unidades de cuidados intensivos.

Según los resultados, afirma que los pacientes han sido menos afectados por la covid-19.

Quienes reciben este tratamiento son personas que también padecían de enfermedades relacionadas con hipertensión y cardiovasculares, por eso es que se utilizó el Losartán para combatir a la covid.

Según Altieri, el Losartan se introduce a unas "identaciones" en las que el virus normalmente utiliza para entrar a las células humanas, por lo que impide que se introduzca a las células.

Afirma que este es un tratamiento puede ayudar en todo el mundo.

En mi práctica no he visto pacientes que estén usando Losartán y hayan adquirido la enfermedad (coronavirus) en grado severo. Por tal razón, puede ser que veamos más pacientes jóvenes adquiriendo el virus. No están usando Losartán porque son muy jóvenes para ser hipertensos y su uso no es indicado", explicó el médico".