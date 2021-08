Fiscalía investiga a "Las Chiquirrucas", influencers acusados de abusar de un migrante

Este martes la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación contra Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera, Gabriel Roth, influencers del grupo “Las Chiquirrucas”, quienes el fin de semana fueron acusados por asociaciones de Derechos Humanos de abusar de una persona migrante en condición de calle.

En redes sociales circuló un video donde miembros del colectivo de creadores de contenido conocido como “Las Chiquirrucas” presuntamente se burlan de un hombre migrante al cual le habrían ofrecido dinero a cambio de dejarse tocar los genitales.

El motivo de la burla fue que confesaron que el billete de 500 pesos que le dieron al chico era falso. Antes de terminar la grabación, refirieron a sus seguidores que “cuando quieran un migrante” ahí lo pueden encontrar, refiriéndose a la Casa del Migrante FM4 Paso Libre de Guadalajara, Jalisco donde ocurrieron los hechos.

En el video se observa a un hombre joven en evidente estado de vulnerabilidad que agradece gestualmente y se despide de los influencers. Posteriormente, ellos comienzan a hacer bromas con connotación sexual sobre que uno de ellos tocó los genitales del migrante.

Ante los hechos la Casa del Migrante Saltillo y la organización de Derechos Humanos de personas migrantes y refugiadas Dignidad y Justicia en el Camino A.C, también conocida como FM4 Paso Libre, lanzaron un comunicado conjunto en el que exigen respeto para las personas migrantes:

Asimismo, condenaron “que el abuso y la burla [...] se convierta en un tema de diversión para los llamados ‘influencers’ y las personas que los siguen”. Hicieron un llamado a “Las Chiquirrucas” para respetar a todos los sectores de la población y en especial a los más vulnerables.

En conferencia de prensa el Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó que se están recabando los datos de prueba para posteriormente dar con el paradero de la víctima. Aclaró que, hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal, por lo que se comprometió a encontrar el migrante que fue abusado.

¿Quiénes son “Las Chiquirrucas”?

Este colectivo está conformado por Juan Carlos Villalobos, Fer Rivera, Gabriel Roth, Antonio Álvarez y Charlie De Aguinaga; sin embargo, Antonio y Charlie no aparecen en el video.

Las Chiquirrucas, autodenominados como “creadoras de la icónica frase ‘A levantar el evento’”, comparten en sus redes sociales contenido relacionado con estilo de vida, tutoriales de maquillaje y cápsulas de comedia “no planeada”.

En YouTube cuentan con 26 mil 800 seguidores, mientras que en Instagram suman casi 30 mil.

La disculpa

Luego de la polémica desatada,aunque no aparece en el video, Charlie De Aguinaga ofreció disculpas públicas por los actos cometidos por sus compañeros; mismos que calificó como “súper reprobables”:

“Escribo esto para hablar de lo que sucedió ayer por la tarde desde la cuenta de Chiquirrucas. Yo estaba en Monterrey cuando esto pasó, quiero dejar clara mi postura, creo que es reprobable lo sucedido y estoy en contra de este tipo de acciones [...] Sé que definitivamente estoy involucrado en esto por acciones que ya fueron en el pasado. Esto no quiere decir que esté o que estuviese de acuerdo con que pasaran en ese momento tampoco, pero mi ignorancia me llevó a no hacer ya más nada.” declaró el influencer en un video difundido en su cuenta de Twitter.

Aceptó su responsabilidad, agregó que está educándose en estos temas y aseguró no ser “la misma persona que era ayer”. También se comprometió a no hacer cosas que dañen a las personas. “Chiquirrucas ya no me representa, no forma parte de mi manera de pensar actual” finalizó.

Hasta este día, el resto de los integrantes de “Las Chiquirrucas” no ha hecho ninguna declaración al respecto ni han aparecido en sus redes sociales.