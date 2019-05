¿Has aplicado la regla de los 5 segundos? Te decimos si es real

México.- Desde niño hemos creído en la regla de los 5 segundos, posiblemente la usaste alguna vez para evitar desperdiciar algo de comer o sólo por la anécdota, pero ¿será real?

Todos hemos visto a algún niño incluso adulto, recoger un alimento que se cayó al suelo, para después comerlo. Los niños a veces lo hacen naturalmente, mientras los adultos es muy probable que estén impulsados por esta famosa regla.

Si nunca has escuchado de ella, es sencilla: según la creencia popular, si recoges algo del suelo antes de 5 segundos, puedes comerlo, pues no está sucio y es perfectamente sano, en especial si el piso se ve limpio, por ejemplo, en tu casa.

¿QUÉ TAN EFECTIVA ES LA REGLA DE LOS 5 SEGUNDOS?

Lamentablemente, esta regla no es real. Según los expertos, los alimentos recogen bacterias sin importar si estuvieron en el suelo 2 segundos o 7, así que, por muy rápido que seas, seguro no te librarás de que esos microorganismos lleguen a tu boca.

Un estudio publicado en la revista Applied and Environmental Microbiology, probó tirar diferentes alimentos, como sandía, pan, pan con mantequilla, en superficies como acero inoxidable, madera, alfombras, y encontró que ninguno se escapaba de la contaminación.

Aunque claro, la cantidad de bacterias variaba según el alimento, material del suelo y, obvio, el tiempo que estuvo tirado, siendo la sandía la que más absorbía y las alfombras las que menos transmitían.

Sin embargo, esto no implica que otros alimentos o un menor contacto con superficies sucias, eliminen el riesgo de enfermarte.

¿QUÉ PASA SI COMES ALGO DEL SUELO?

Especialistas advierten que, si bien no es una regla ni siempre pasa, comer algo que estuvo tirado te pone en riesgo de contraer bacterias como E. Coli o Salmonella. Aunque algunas bacterias pueden no provocar daños.

Sí, seguro alguna vez lo has hecho y no pasó nada, pues recordemos que también depende mucho de la superficie o si es un alimento húmedo, por eso la recomendación es que uses tu juicio para intuir si estás en riesgo, pero, sobre todo, valores si vale la pena arriesgarse por un trozo de comida.

Lamentamos haber roto tu ilusión al desmentir la regla de los 5 segundos, pero era necesario dejarlo claro, pues recuerda que, a menos que limpies cada 2 minutos, el piso podría tener gérmenes y algunas personas son más sensibles que otras.

