Isabel II tomará acciones legales para frenar "los ataques" de Meghan y Harry

No son pocas las veces que Meghan Markle y el príncipe Harry han dado declaraciones sobre algunos aspectos de la vida de la Familia Real de la que ellos formaron parte hasta hace no mucho tiempo. Tal parece que esa situación ya colmó la paciencia de la reina Isabel y, según una fuente allegada a ella, confesó a The Sun que la monarca podría emprender acciones legales contra ellos para que cesen “los ataques” a la familia real.

Según relató la fuente, la reina de Inglaterra ya no tolerará más las declaraciones de los duques de Sussex:

“La sensación, que viene desde arriba, es que ya es suficiente… Hay un límite en cuanto qué más se aceptará”, precisó.





Asimismo, declaró que la reina Isabel ya está “exasperada tantos ataques”, por lo que los habitantes de Buckingham “se están preparando con abogados” quienes avisarán a Harry y a Meghan que “estos ataques ya no serán tolerados”. De persistir las declaraciones incómodas para la realeza, las acciones legales de la reina en contra de su nieto y la esposa de éste podrían derivar en una demanda.

Este rumor surgió después de que el mes pasado el hijo de la princesa Diana dio a conocer que publicará una serie de libros donde relata sus memorias desde la infancia hasta la actualidad. Uno de estos tomos será escrito por Meghan Markle, mientras que Harry ha dicho que él contará su historia, no desde la perspectiva como príncipe, sino desde la perspectiva del hombre que es hoy. También trasciende que otro de los tomos se publicará hasta la muerte de la reina Isabel II.

Es por ello que se habla de que la reina se anticipará a tomar medidas incluso contra la casa editorial Penguin Random House que publicará los libros, pues, si alguno de ellos señalara directamente a algún miembro de la familia real “podría tratarse como difamación e infringiría los derechos de la vida privada de la familia real”, argumentó la fuente. El primer libro saldrá al mercado en el año 2022, justo cuando la reina Isabel II estaría celebrando su Jubileo de Platino tras cumplir 70 años en el trono de Inglaterra. Por ello, se espera que las declaraciones de Meghan y Harry cesen antes de esa fecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Royal Family (@theroyalfamily)



Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos