La fotografía astronómica

CDMX.- ¿Cuál es la importancia de la fotografía para la ciencia astronómica? La observación astronómica ha sido natural al hombre desde los primeros años de la humanidad ya que algunos eventos astronómicos son cotidianos como: el día, la noche, la luna, las constelaciones, mientras que otros eventos son ocasionales y por lo mismo, altamente llamativos como: los eclipses solares y lunares, cometas, supernovas, etc. De la gran variedad de objetos observables, algunos son muy brillantes, pero la mayor parte demasiado débiles. Si nos ayudamos de un telescopio para observar estrellas, podemos aumentar la cantidad de las estrellas observadas.

Los más notables avances de la técnica han sido impulsados por la curiosidad científica. Para el caso de la fotografía, si bien siempre se buscó encontrar un sustituto a la expresión artística de la pintura y el dibujo, quien motivó y propició grandemente su avance fue la Astronomía. Las primeras emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles, por lo que la única opción para obtener una imagen era la proveniente de las fuentes más luminosas, como el sol. Así, antes de la invención formal de la fotografía, ya desde 1800, se obtuvieron las primeras imágenes del sol usando nitrato de plata que lamentablemente al no tener un proceso de fijado, se perdieron en un corto plazo. La fotografía más antigua que se conserva fue producida por Joseph Niépce en 1836.

En los primeros años de la fotografía, es decir hasta 1875, se obtuvieron imágenes principalmente de los dos objetos más brillantes: el Sol y la Luna, ocasionalmente, Júpiter y Saturno o un furtivo cometa. La producción de placas fotográficas más sensibles permitió obtener la imagen de objetos que no eran visibles a simple vista en un telescopio. Por ejemplo, en 1883, Andrew Ainslie obtuvo una fotografía de larga exposición (37 min) de la nebulosa en el cinturón de Orión, la cual puede ser visible en un telescopio e incluso a través de binoculares, excepcionalmente incluso a simple vista, sin embargo, lo novedoso de esta primera fotografía fue que mostró una gran cantidad de estrellas que no eran visibles antes de ella, una revelación para ese momento.

Los primeros telescopios fueron instrumentos visuales diseñados para observar con el ojo del astrónomo. Al demostrar que una placa fotográfica podía descubrir y registrar de manera permanente lo que el ojo no podía encontrar, todos los telescopios se diseñaron para trabajar principalmente como astro cámaras. Sin embargo, ¿qué tan diferente es un telescopio astrofotográfico de una cámara fotográfica desde el punto de vista óptico? La diferencia está solamente en la distancia focal de la lente. Es decir, la distancia donde se focaliza o concentra la luz.

La fotografía pudo ser aplicada en astronomía, aparte de la mencionada para la formación de imágenes estelares. Esta fue la de obtención de espectros estelares, técnica astronómica que reveló muchos datos de las estrellas, como su temperatura, su composición química, su velocidad radial, la abundancia de elementos químicos y otros datos importantes.

Cuando la película fotográfica dejó de ser una respuesta novedosa para la Astronomía, la comunidad astronómica impulsó el desarrollo de detectores electrónicos, de los cuales se produjeron una muy amplia variedad de ellos, culminando en dos tipos que son la médula de las modernas cámaras digitales: El CCD (Charge coupled device) y el MOS (Metal oxide semiconductor detector). El mejor ejemplo de estos dispositivos, lo encontramos en el telescopio espacial Hubble, con detectores de imagen altamente sensibles en un telescopio con el que no es posible observar visualmente. Además, se obtuvieron las fotografías denominadas Hubble Deep Field HDF (Campo profundo del Hubble) en diciembre de 1995. Estas muestran galaxias remotas que nunca antes habían sido observadas en zonas aparentemente libres de ellas. La toma de estas fotos requirió de un tiempo de exposición total de 141 horas en 342 fotografías, que posteriormente fueron procesadas digitalmente para reducirla a una sola imagen.

De la fotografía astronómica también se derivaron los programas de cómputo para el procesamiento de imágenes, tan utilizados en fotografía publicitaria y de efectos especiales.

Las actividades científicas de la Astronomía no han estado limitadas a los profesionales, sino que gran cantidad de aficionados de todas las edades han aportado resultados incluso relevantes. Su herramienta más poderosa es la cámara fotográfica, que en una gran cantidad de casos se puede combinar con un telefoto o un pequeño telescopio de buena calidad. La producción de fotografías originales obtenidas por fotógrafos aficionados permanece ahora como un monumento a su ingenio, demostrando que su aportación es también muy importante.

Al final no se requiere un gran equipo para obtener imágenes del espacio, tan solo una cámara fotográfica de cualquier dispositivo, un poco de paciencia y pasión por el universo, ¡inténtalo!

Zacarías Malacara Hernández

Licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (1976). Realizó estudios de maestría en la University of Rochester (1978) bajo la dirección del Prof. Philip Baumeister. Los estudios de doctorado los realizó en el Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. en donde actualmente se desempeña como investigador.Sus principales líneas de investigación se ubican alrededor de la instrumentación óptica, en particular, el diseño, fabricación y pruebas ópticas, medición del color, instrumentos astronómicos y ópticos.