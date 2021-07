León, Guanajuato. Elva Mariana Hernández Hernández marca una nueva etapa para el Club de Leones de León A.C., pues se convierte en una de las presidentas más jóvenes para contagiar a otros el espíritu y labor social que por más de 77 años han realizado en la ciudad.

En el salón Inglés del Hotel Real de Minas, se llevó a cabo la toma de protesta de la nueva mesa directiva 2021-2022 conformada por Elva Mariana como presidenta; Yvette Navarro, secretaria; y Paty Dávalos, tesorera.

Quien fuera años atrás, reina de este club de servicio, es ahora la cabeza principal de esta “manada”, que día a día en todas sus actividades para beneficio de quienes más lo necesitan llevan “tatuado” su eslogan: “Nosotros servimos”.

Mis padres me enseñaron que el servicio se vive desde la familia y no hay edad para llevarlo a cabo. Cuando niña, mi papá Francisco Hernández (f) me llevaba con él a donar medicamento para pacientes renales al hospital regional, ya que había escasez y él las compartía con quienes no podían comprarlos, ahí entendí, que nadie es tan rico para no necesitar, ni tan pobre para no poder dar”, compartió Elva Mariana.