León, Guanajuato. Durante 15 años, el escritor mexicano Martín Solares se dedicó a escribir novelas sobre la violencia en el Golfo de México, por lo que su imaginación necesitaba descansar y lo obligó a escribir sobre otro tiempo y otro lugar.

“Muerte en el jardín de la Luna” es la segunda novela de una trilogía, obra que se presenta mañana en el marco de la 32 Feria Nacional del Libro de León (Fenal).

De repente me encontré renunciando a mi empleo como editor y escribí una trilogía policíaca protagonizada por Pierre Le Noir, un joven que está por cumplir los 18 años y lo contratan para un departamento especial de la policía en París, en la brigada nocturna”, platicó.

El autor explica que en 1927, en París había cuatro bigradas: homicidios, secuestros, robos y estupefacientes a la qué añadió la nocturna, pues supuso que alguien tenía que encargarse de las cosas raras que pasan en las grandes ciudades.

Esta es la segunda novela de una trilogía que concluyó en la pandemia.

Cuando terminó de escribir la primera parte “Catorce colmillos”, Martín no quiso poner punto final a la historia de Pierre y comenzó a escribir dos novelas más, un fenómeno que le había pasado y que pudo terminar en los últimos cinco años. Un trabajo en el que los personajes y los sospechosos suelen ser personas ligadas al dadaísmo o al surrealismo.

En Muerte en el jardín de la Luna, yo quise invertir un poco de lo que sucede en las novelas policiacas y para empezar yo quería que mi protagonista fuera joven y dejar descansar a los héroes cuarentones desencantados que fueron policías o fueron soldados y que siempre son los mismos cínicos, desencantados y amargados”, comentó.

Pierre Le Noir es un joven que todavía no ha encontrado su primer amor, no se ha peleado por sus primeros ideales y no ha tenido las primeras dificultades en el trabajo con sus jefes, pero todo lo vivirá en la trilogía, en la que además, Martín se propuso explorar qué significa cada palabra clave para los surrealistas: en “Catorce Colmillos”, la poesía; “Muerte en el jardín de la Luna”, la libertad; y en la tercera parte, el amor.

En cuanto los surrealistas aplicaron estas tres palabras cambiaron el sentido del arte en las siguientes décadas para darles el significado más puro por el que el hombre las inventó y no en este contenido patriotero”, agregó.

Por esta razón, el autor quiso hablar en estas novelas de ese momento tan intenso cuando estaban los artistas en Europa reformulando todo y mostrar un policía joven que no conociera su oficio, para quien todo fuera nuevo como el primer beso, la primera aventura romántica o la primera persecución y que todo lo contara fascinado.

Su gusto y admiración por lo surrealista comenzó durante su estancia en Francia, país en el que por estudios radicó desde el 2000 hasta el 2007. Recordó que una de sus primeras experiencias sucedió al mes de su llegada cuando fue a una gran exposición en el museo más grande de arte moderno y que cambió por completo su opinión sobre esos artistas.

Los surrealistas hacían todo tipo de performance y travesuras para decirnos abran los ojos, la vida está en otra parte, la realidad está más allá y yo quedé tocado desde ahí, entonces ocupé mi tiempo libre para visitar museos y galerías de surrealismo”, contó.

Transforma pandemia su vida personal y profesional

Ser positivo de COVID-19 transformó en Martín Solares su forma de ver la vida y además aprovechó su tiempo para dar rienda suelta a la escritura.

Por esta razón, no estará presente en la FENAL, pues cuando recibió la invitación la indicación del médico fue no exponerse y continuar con su recuperación.

Por fortuna una forma leve de la enfermedad, y digo leve entre comillas porque me quedé en casa durante 15 días pensando que me iba a morir, con dolores horribles, sensaciones pavorosas de cansancio y la recuperación fue muy lenta, perdí el gusto, el olfato, tuve secuelas como un desanimo bastante profundo y en cuanto tuve energía suficiente me encerré y termine la tercera parte de esta trilogía”, platicó.

El COVID-19 lo convirtió en un escritor a la quinta potencia porque ha dedicado más horas a eso y después de terminar la última parte de la trilogía, escribió una novela más en tres meses, algo que nunca le había pasado. Además, realizó muchos ensayos e impartió “El último taller” donde compartió en poco tiempo las cosas que ha aprendido sobre la escritura de historias imaginarias.

Fue confrontarme otra vez con un final y cambiar todas mis ideas sobre la vida, soy una persona muy distinta, algunas cosas que nos importaban ya no tienen importancia, otras que podíamos postergar para siempre se volvieron urgentes y decidí darle menos rodeos a las cosas que no quiero hacer por ningún motivo”, compartió.

Se solidariza con León

Ante la situación de violencia e inseguridad en León y el estado, el escritor compartió un mensaje de solidaridad, pues esa misma situación la vivió él en Tampico.

No es algo que tengamos que tolerar y espero que pase pronto, que las personas que se tienen que arreglar hagan justicia y nada quede impune. Por lo general, esas sensaciones de incertidumbre y zozobra ocurren cuando a los políticos se les olvida frecuentar una sola palabra: justicia”, externó.

Dijo que dejan de prometer justicia a toda costa luego de que haya ocurrido un acto criminal y que le da mucha tristeza y desencanto saber de todo lo que ocurre aquí, por lo que espera de todo corazón que la situación no empeore, ni se quede así.

La cuarenta y las etapas de violencia del país me han enseñado que los relatos de ficción son más necesarios que nunca para que alguien nos cuente una historia, que nos lleve a otro tiempo, a otro lugar y que nos hable de las cosas inagotables en la vida del ser humano como el amor como valor y la felicidad”, finalizó.