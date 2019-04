Moda con causa: Así se vivió el Fashion Days en San Miguel de Allende

San Miguel de Allende.- No hace falta viajar a Nueva York o París para vivir una semana de la moda de talla internacional. San Miguel de Allende tiene su propio festival Fashion Days, donde no sólo se reúne lo mejor de la moda, si no también se busca ayudar a la comunidad.

Este año, la sexta edición del Fashion Days San Miguel de Allende, que se celebró del 10 al 13 de abril, donó los fondos recaudados para la construcción de la nueva clínica del Centro de Rehabilitación Integral de San Miguel de Allende (Crisma), de la fundación Vamos México, reporta Excelsior.

“Es muy grato para nosotros tener gran responsabilidad social, la moda puede ser un gran vehículo para ayudar, cada vez más público, más marcas, más diseñadores”, dijo Blanca Salinas, directora de Fashion Days.

Inspiración para la moda

La belleza colonial de San Miguel de Allende no sólo sirvió como escenario para las pasarelas, si no que incluso algunos diseñadores basaron sus colecciones en la misma ciudad.

#SanMigueldeAllende segundo día del #FashionDaysSMA @sussiechauvet Teresa Matamoros, Martha Sahagún, Blanca Salinas y Pavel Hernandez dieron el banderazo inaugural en la Pasarela pública de @FashionDaysSMA que fue en esta ocasión en La Plaza Cívica. pic.twitter.com/HzxGV0CFGE — Antonieta Herrera R (@hera106) 12 de abril de 2019

"Me encanta que sea en este lugar mágico que es San Miguel de Allende, y justamente estamos presentando una colección que está inspirada en San Miguel de Allende”, refirió Ricardo Covalin, diseñador de Pineda Covalin.

Por su parte, la diseñadora Vanesa Gukel presentió una colección que mezcla modernidad y tradición, de la misma manera que la misma ciudad de San Miguel de Allende hace.