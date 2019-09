Netflix hace cambios y seguro no te van a gustar

México.- El inicio del segundo trimestre de Netflix fue difícil al registrar una pérdida de clientes, además de dar a conocer un informe deficiente en cuanto a las ganancias en julio.

Netflix, está intentando algo nuevo mientras juega con un modelo de negocio intercambiando “observación compulsiva” por una distribución “modelo de lote”.

La plataforma ha distribuido su contenido de una sola vez, desde siempre, promocionando temporadas completas de programas para que los espectadores los vean -ad nauseam- como lo define el artículo de FoxBusiness.

Este enfoque frecuentemente conduce a spoilers y algunos críticos de medios creen que dificulta el impulso a largo plazo para el contenido.

Aunque, el experto de la industria del streaming, Dan Rayburn, dijo a FoxBusiness Network, que no es el modelo comercial de observación compulsiva lo que condujo a un decepcionante segundo trimestre.

Pues su programa estrella ‘Stranger Things’ no se estrenará hasta el tercer trimestre, cuando se espera que las proyecciones se nivelen.

Netflix obviamente tiene sus datos”, dijo Rayburn. Saben lo que sus consumidores quieren con su plataforma, y claramente sus datos muestran que los atracones no son algo malo para sus consumidores”.

“Han creado una nueva experiencia de usuario, no tienen que extenderla durante meses, puede verse cuando se desee y ha cambiado la forma en que los consumidores consumen contenido”.

Stranger Things, tercera temporada.

Si Netflix tuviera una razón para cambiar permanentemente su modelo de negocio, lo harían. Tienen los datos que muestran qué es lo que quieren los consumidores”.

Netflix cuenta con 60 millones de suscriptores en Estados Unidos y un total de 139 millones alrededor del mundo. Por lo que está cambiando temporalmente su modelo de negocio para el próximo reality show de la red, una competencia de hip-hop llamada “Rhythm + Flow”.

El servicio de transmisión, presentará la competencia dividiéndola en tres lotes, que se transmitirán en el transcurso de 3 semanas.

“Rhythm + Flow”.

La rival de Netflix, Amazon, ha transmitido eventos en vivo como la NFL, mientras que Hulu no siempre ha utilizado el enfoque compulsivo.

Hulu utiliza un enfoque semanal, donde se ponen a disposición varios episodios para comenzar, con el resto de la temporada espaciados semanalmente. Según los informes, los próximos servicios de transmisión de Disney y Apple seguirán el mismo modelo.

Netflix dice que este es un movimiento único debido a la naturaleza de los programas de competencia que dependen del secreto a medida que los concursantes se reducen para determinar el ganador del programa.

El contenido original de Netflix muestra como “Orange is the New Black” y “Stranger Things” han demostrado ser éxitos masivos para el servicio de transmisión que utiliza el sistema de distribución todo en uno.

