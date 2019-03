Nintendo lanzará dos nuevas versiones de su consola Switch

Ciudad de México.- Los rumores que indican que Nintendo lanzará dos versiones de su consola Switch, han dejado de ser rumores y se han convertido en una noticia confirmada.

Estarán disponibles en el verano de este año.

De acuerdo con información al portal de noticias El Universal, un informe publicado en The Wall Street Journal, filtró la información que Nintendo se encontraba trabajando en algo más que una versión simple, por lo que especificó que se encuentran trabajando en dos versiones de Switch, que podrían ser lanzadas al mercado en este mismo verano.

En el informe, se hablaba de una versión más barata y pequeña, con fácil acceso para ser transportada, pero sus características van más allá, ya que se especula que vendrán sin vibración con el objetivo de redcir costes, algo que se asemeja a la antigua 3DS, sin embargo, esta versión carecerá de los Joy-Con de la Switch original.

Se cree que vendrán con características renovadas.

Para estas nuevas versiones, Nintendo añadirá otros dispositivos con características renovadas y mejoradas dirigidas a los grandes jugadores, siendo estos, los únicos avances que se han dado de las nuevas versiones de la consola.

Nintendo decidió no incluir los Joy-Con de la versión original.

Pese a que no se ha revelado mayor información, se estima que habrá un mejor rendimiento, potencia y eficiencia con un sensible aumento de los mismos, pero sin llegar a los niveles de la PS4 y el Xbox One.